Синявина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.16
Отец ребёнка: Синявин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синявин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно