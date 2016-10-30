Синявина Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявина Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.16

Сын: Синявин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Синявин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синявин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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