Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Настасья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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