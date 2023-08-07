Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иосиф Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Настасья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно