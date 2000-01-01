(Малышева) Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышева) Степанида Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Малышев Ефим Яковлевич

Мать: Татьяна

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