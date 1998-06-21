Рыбинская (Крыжановская) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская (Крыжановская) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

21.06.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

1937 г.р.
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1945 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Крыжановский Тимофей

Мать: Крыжановская Феодосия

Рождение ребёнка
02.03.1937

Сын: Рыбинский Анатолий

Отец ребёнка: Рыбинский Григорий

Рождение ребёнка
14.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Григорий

Рождение ребёнка
19.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Григорий

Рождение ребёнка
08.05.1945

Сын: Рыбинский Борис

Отец ребёнка: Рыбинский Григорий

Рождение ребёнка
08.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбинский Григорий

Смерть
21.06.1998
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