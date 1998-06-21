Рыбинская (Крыжановская) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти21.06.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Крыжановский Тимофей
Мать: Крыжановская Феодосия
Рождение ребёнка
02.03.1937
Сын: Рыбинский Анатолий
Отец ребёнка: Рыбинский Григорий
Рождение ребёнка
14.09.1939
Рождение ребёнка
19.07.1942
Рождение ребёнка
08.05.1945
Сын: Рыбинский Борис
Отец ребёнка: Рыбинский Григорий
Рождение ребёнка
08.02.1949
Смерть
21.06.1998