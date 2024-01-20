Ипполитов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ипполитова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Гончар Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ипполитов Борис Борисович
Мать ребёнка: Гончар Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижикова Раиса Борисовна
Мать ребёнка: Гончар Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гончар Анна
Смерть
Неизвестно