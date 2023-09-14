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Семавин Тимофей Иванов

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

09.06.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.06.1840
г. Белорецк
Рождение
09.06.1840

Отец: Семавин Иван Афанасьев

Мать: Семавина Матрёна Гаврилова

г. Белорецк
Бракосочетание
20.02.1861

Жена: Семавина Евдокия Григорьева

г. Белорецк
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ракитина Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Семавина Евдокия Григорьева

20 лет на момент брака
Восприемник
Неизвестно
Мелания Афанасьева Семавина
Восприемник
Неизвестно
Ефим Афанасьев Семавин
Смерть
Неизвестно
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