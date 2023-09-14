Семавин Тимофей Иванов
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения09.06.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.06.1840
г. Белорецк
Рождение
09.06.1840
Отец: Семавин Иван Афанасьев
г. Белорецк
Бракосочетание
20.02.1861
г. Белорецк
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ракитина Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Семавина Евдокия Григорьева
20 лет на момент брака
Восприемник
Неизвестно
Мелания Афанасьева Семавина
Восприемник
Неизвестно
Ефим Афанасьев Семавин
Смерть
Неизвестно