Смирнова (Березина) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
10.05.1999
Сын: Карпов Владислав Олегович
Отец ребёнка: Карпов Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
10.07.2013
Дочь: Смирнова Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Николаевич