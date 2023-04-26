Пронина (Яйкова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Яйкова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Яйков Дмитрий

Мать: Яйкова Дарья

Рождение ребёнка
15.12.1958

Дочь: Аулова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Пронин Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
18.12.1961

Дочь: Ключникова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Пронин Фёдор Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Фёдор Николаевич

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