Пронина (Яйкова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: Яйков Дмитрий
Мать: Яйкова Дарья
Рождение ребёнка
15.12.1958
Дочь: Аулова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Пронин Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
18.12.1961
Дочь: Ключникова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Пронин Фёдор Николаевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно