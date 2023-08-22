Малышева Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1963
Дочь: Землянкина Марина Николаевна
Отец ребёнка: Землянкин Николай Владимирович
Рождение ребёнка
25.09.1965
Сын: Землянкин Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Землянкин Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно