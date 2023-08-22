Малышева Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1963

Дочь: Землянкина Марина Николаевна

Отец ребёнка: Землянкин Николай Владимирович

Рождение ребёнка
25.09.1965

Сын: Землянкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Землянкин Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянкин Николай Владимирович

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