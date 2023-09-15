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Хутиев Будзи Бубуевич

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Место рождения

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хутиев Бубу Майранович

Мать: Цоппоева Лиза Бабпаевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хутиева-Гастиева Алла Будзиевна

Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутиева Зелка Будзиевна

Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутиева Эмма Будзиевна

Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутиева Люся Будзиевна

Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавитова Ирина Тимурчиевна

Смерть
Неизвестно
Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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