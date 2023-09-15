Хутиев Будзи Бубуевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хутиев Бубу Майранович
Мать: Цоппоева Лиза Бабпаевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хутиева-Гастиева Алла Будзиевна
Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутиева Зелка Будзиевна
Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутиева Эмма Будзиевна
Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутиева Люся Будзиевна
Мать ребёнка: Тавитова Ирина Тимурчиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно