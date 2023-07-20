Китаев Федор Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1907
Дата смерти04.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907
Отец: Китаев Поликарп Иосифович
Мать: Китаева Евдокия
Рождение ребёнка
04.10.1927
Дочь: Букреева Полина Федоровна
Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна
Рождение ребёнка
06.08.1929
Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Китаева Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна
Смерть
04.12.1994
Бобровка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область