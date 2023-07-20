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Китаев Федор Поликарпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1907

Дата смерти

04.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1907

Отец: Китаев Поликарп Иосифович

Мать: Китаева Евдокия

Рождение ребёнка
04.10.1927

Дочь: Букреева Полина Федоровна

Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна

Рождение ребёнка
06.08.1929

Сын: Китаев Борис Федорович

Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Китаева Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Китаева Анна Федотовна

Смерть
04.12.1994
Бобровка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
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