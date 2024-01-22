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Будаев Анатолий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952

Отец: не указан

Мать: Будаева Мария Андреевна

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