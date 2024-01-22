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Будаев Анатолий Данилович
Будаев Анатолий Данилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1952
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Будаева (Кожевникова) Мария Андреевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1952
Отец: не указан
Мать:
Будаева Мария Андреевна
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