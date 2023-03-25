Тузлуков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1994
Рождение ребёнка
05.12.1995
Сын: Тузлуков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Тузлукова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
29.05.2000
Сын: Тузлуков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Тузлукова Светлана Владимировна