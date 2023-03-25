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Тузлуков Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.07.1994

Жена: Тузлукова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1995

Сын: Тузлуков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Тузлукова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.2000

Сын: Тузлуков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Тузлукова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
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