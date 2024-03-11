Раиса Артамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрустьева Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрустьева Нина Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1933
Дочь: Хрустьева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Хрустев Яков Стефанович
Смерть
Неизвестно