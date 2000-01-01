Величко Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1982

Отец: Величко Сергей Дмитриевич

Мать: Маркова Татьяна Дмитриевна

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