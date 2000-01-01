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Величко Наталья Сергеевна
Величко Наталья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1982
Пол
Женский
Отец
Величко Сергей Дмитриевич
1958 г.р.
Мать
Маркова Татьяна Дмитриевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1982
Отец:
Величко Сергей Дмитриевич
Мать:
Маркова Татьяна Дмитриевна
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