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Хрущева Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1910

Дата смерти

29.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1910

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Хрущев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович

Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Полякова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович

Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1937

Сын: Хрущев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрущев Григорий Максимович

Смерть
29.02.1992
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище
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