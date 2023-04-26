Хрущева Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1910
Дата смерти29.02.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1910
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Хрущев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Полякова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович
Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.10.1937
Отец ребёнка: Хрущев Григорий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1992
Похороны
Неизвестно
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Старое кладбище