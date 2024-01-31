Пирогов Сергей Иванович
Место рожденияг.Москва
Дата рождения1895
Дата смерти28.11.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Пирогов Иван Дмитриевич
г.Москва
Военная служба
1913
Первая Мировая война
Рождение ребёнка
05.08.1927
Дочь: Пилипенко Софья
Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Пирогов Юрий
Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
07.11.1931
Дочь: Трубникова Нина
Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна
г.Москва
Рождение ребёнка
29.05.1937
Дочь: Сульдина Любовь
Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна
Россия
Военная служба
25.08.1942
Киевский РВК, Московская обл., г. Москва, Киевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова-Аленичева Тамара
Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.1942
Калиниская область, Погорельский район, д. Старое, севернее, 2 км, в лесу на поляне, вправо от дороги
Причина смерти: На войне | Сквозное осколочное ранение
Похороны
Неизвестно
Тверская область,Зубцовский район, д. Корчмидово