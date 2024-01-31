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Пирогов Сергей Иванович

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Пирогов Иван Дмитриевич

Мать: Пирогова Дарья Кирилловна

г.Москва
Военная служба
1913
Первая Мировая война
Рождение ребёнка
05.08.1927

Дочь: Пилипенко Софья

Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Пирогов Юрий

Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
07.11.1931

Дочь: Трубникова Нина

Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна

г.Москва
Рождение ребёнка
29.05.1937

Дочь: Сульдина Любовь

Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна

Россия
Военная служба
25.08.1942
Киевский РВК, Московская обл., г. Москва, Киевский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова-Аленичева Тамара

Мать ребёнка: Пирогова Прасковья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Прасковья Максимовна

Смерть
28.11.1942
Калиниская область, Погорельский район, д. Старое, севернее, 2 км, в лесу на поляне, вправо от дороги
Причина смерти: На войне | Сквозное осколочное ранение
Похороны
Неизвестно
Тверская область,Зубцовский район, д. Корчмидово
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