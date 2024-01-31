Калиниская область, Погорельский район, д. Старое, севернее, 2 км, в лесу на поляне, вправо от дороги

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