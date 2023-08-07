Сигаев Петр Макарович
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1831
Мать ребёнка: Сигаева Настасья Захаровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Афимья Петровна
Мать ребёнка: Сигаева Настасья Захаровна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно