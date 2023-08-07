Сигаев Петр Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигаев Петр Макарович

Сигаев Петр Макарович

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сигаев Макар Абраамович

Мать: Сигаева Матрена Дмитриевна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
17.08.1831

Сын: Сигаев Адриан Петрович

Мать ребёнка: Сигаева Настасья Захаровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Афимья Петровна

Мать ребёнка: Сигаева Настасья Захаровна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигаева Настасья Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close