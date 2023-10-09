Пожогин Прокопия Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожогин Прокопия Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Пожогин Гаврила Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пожогин Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина ?

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пожогин Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пожогин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пожогин Трофим Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пожогин Митрофан Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пожогин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна

Смерть
1844
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