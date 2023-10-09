Пожогин Прокопия Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Пожогин Гаврила Прокопьевич
Мать ребёнка: Пожогина ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Пожогина ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пожогин Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Пожогина ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пожогин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Пожогина ?
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пожогин Трофим Прокопьевич
Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пожогин Митрофан Прокопьевич
Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Пожогина Пелагея Илларионовна
Смерть
1844