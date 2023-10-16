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Колесников Стефан Дмитриевич
Колесников Стефан Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1801
Пол
Мужской
Отец
Колесников Дмитрий Васильевич
Мать
Колесникова Ирина Харитоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1801
Отец:
Колесников Дмитрий Васильевич
Мать:
Колесникова Ирина Харитоновна
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