Шляховая Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.2011
Дочь: Шляховая Полина Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.2015
Сын: Шляховой Игорь Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности