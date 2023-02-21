Шляховая Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховая Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.2011

Дочь: Шляховая Полина Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.2015

Сын: Шляховой Игорь Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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