Боровкова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Боровков Василий
Отец ребёнка: Боровков Степан
Работа или профессия
Неизвестно