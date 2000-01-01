Мосунов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Сластенин Степан Иванович
Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Мосунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Мосунов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1744