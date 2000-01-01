Мосунов Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1744

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Сластенин Степан Иванович

Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна

Рождение ребёнка
1721

Сын: Мосунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Мосунов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Мосунов Петр Иванович

Мать ребёнка: Мосунова Лукерья Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1744
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