Пашиничева (Лазарева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашиничева (Лазарева) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Пашиничев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
04.01.1912

Сын: Пашиничев Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Пашиничев Федор Николаевич

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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