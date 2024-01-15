Пашиничева (Лазарева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911
Рождение ребёнка
04.01.1912
Сын: Пашиничев Аркадий Федорович
Отец ребёнка: Пашиничев Федор Николаевич
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно