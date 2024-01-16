Сорокина Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сорокин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сорокин Степан Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович

д. Полутовская
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Пётр Иванович

д. Полутовская
Смерть
Неизвестно
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