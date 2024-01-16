Сорокина Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сорокин Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Иванович
д. Полутовская
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полутовская
Смерть
Неизвестно