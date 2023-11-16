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Федосов Андрей Викторович
Федосов Андрей Викторович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1969
Пол
Мужской
Отец
Федосов Виктор Петрович
1947 г.р.
Мать
Федосова (Свистункова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1969
Отец:
Федосов Виктор Петрович
Мать:
Федосова Мария
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