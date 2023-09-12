Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно