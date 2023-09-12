Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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