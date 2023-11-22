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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Смехнов Степан Дементьевич
Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Смехнов Родион Дементьевич
Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович