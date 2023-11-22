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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Смехнов Степан Дементьевич

Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Смехнов Родион Дементьевич

Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Смехнов Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Смехнов Дементий Мартинович

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
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