Шарнин Евтифий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1689
Дата смертиПосле 1727
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Шарнин Григорий Евтифьевич
Мать ребёнка: не указана
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
После 1727
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1432. "Реэстр бывшего Колчеданского острогу и Багаряцкой слободы откупщика Ивана Стадухина пожитком, который под из Сибирского обербергамта переписаны и оценены и с публичного т... Показать все