Шарнин Евтифий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарнин Евтифий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1689

Дата смерти

После 1727

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Шарнин Григорий Евтифьевич

Мать ребёнка: не указана

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Смерть
После 1727
ГАСО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1432. "Реэстр бывшего Колчеданского острогу и Багаряцкой слободы откупщика Ивана Стадухина пожитком, который под из Сибирского обербергамта переписаны и оценены и с публичного т... Показать все
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