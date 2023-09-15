Макушев Дмитрий Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Макушев Мартын Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анна Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759