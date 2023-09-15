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Макушев Дмитрий Мартынов

Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Макушев Мартын Трофимов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Макушев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анна Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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