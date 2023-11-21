Степанова (Забазнова) Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Забазнова) Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Алина Евгеньевна

Отец ребёнка: Степанов Евгений Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Евгений Валерьевич

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