Кузнецов Кузьма Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Кузьма Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Хветущ Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Перасковья Кузминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Прохор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Егор Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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