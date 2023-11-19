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Сарвия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Мать: Минсулу Тухватулла кызы

Смерть
1905
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