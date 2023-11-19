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Сарвия
Сарвия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1905
Пол
Женский
Отец
Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Мать
Минсулу Тухватулла кызы
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Мать:
Минсулу Тухватулла кызы
Смерть
1905
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