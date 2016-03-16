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Осипов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1935

Дата смерти

16.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1935

Отец: Осипов Сергей Дмитриевич

Мать: Осипова Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Михайлова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
30.04.1958

Сын: Кузьмин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
04.01.1961

Дочь: Фролова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
06.11.1968

Сын: Осипов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна

п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Евдокия Владимировна

Смерть
16.03.2016
Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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