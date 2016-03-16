Осипов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1935
Дата смерти16.03.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1935
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Михайлова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна
п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
30.04.1958
Сын: Кузьмин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна
п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
04.01.1961
Дочь: Фролова Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна
п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Рождение ребёнка
06.11.1968
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Владимировна
п.Нагорный, Чистопольский район, Татарстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2016
Урганча, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)