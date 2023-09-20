Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1709

Дата смерти

05.01.1762

Пол

Женский

Отец

1672 г.р.

Мать

1684 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1709

Отец: Петр I

Мать: Екатерина I

Смерть
05.01.1762
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