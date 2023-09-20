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Елизавета Петровна
Елизавета Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1709
Дата смерти
05.01.1762
Пол
Женский
Отец
Петр I
1672 г.р.
Мать
Екатерина I
1684 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1709
Отец:
Петр I
Мать:
Екатерина I
Смерть
05.01.1762
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