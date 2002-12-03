Маштаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маштаков Николай Александрович

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

03.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2002

Отец: Маштаков Александр Викторович

Мать: Ковшарь Ольга Алексеевна

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