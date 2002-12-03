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Маштаков Николай Александрович
Маштаков Николай Александрович
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Место рождения
Мариуполь
Дата рождения
03.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Маштаков Александр Викторович
1980 г.р.
Мать
Ковшарь (Мармузова) Ольга Алексеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2002
Отец:
Маштаков Александр Викторович
Мать:
Ковшарь Ольга Алексеевна
Мариуполь
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