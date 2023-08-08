Зыкова Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти22.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1869
Дочь: Зыкова Агафья Екимовна
Отец ребёнка: Зыков Еким Гордеевич
Рождение ребёнка
10.02.1869
Отец ребёнка: Зыков Еким Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Еким Гордеевич
Смерть
22.03.1910