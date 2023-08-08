Зыкова Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

22.03.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1869

Дочь: Зыкова Агафья Екимовна

Отец ребёнка: Зыков Еким Гордеевич

Рождение ребёнка
10.02.1869

Сын: Зыков Дмитрий Екимович

Отец ребёнка: Зыков Еким Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Еким Гордеевич

Смерть
22.03.1910
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