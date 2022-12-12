Шанаурин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаурин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Новогорносталево, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

29.10.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогорносталево, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.04.1969

Сын: Шанаурин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронкова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаурина Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаурина Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаурин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаурин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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