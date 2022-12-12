Шанаурин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1969
Сын: Шанаурин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаурина Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаурина Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаурин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаурин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно