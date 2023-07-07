Пучкова Прасковья
Место рождениядеревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Дата рождения15.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1878
Отец: Никифор
Мать: не указана
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пучков Сергей
Отец ребёнка: Пучков Алексей
деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
31.01.1914
Дочь: Булдакова Анна
Отец ребёнка: Пучков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучков Николай
Отец ребёнка: Пучков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучков Алексей
Смерть
Неизвестно