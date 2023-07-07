Пучкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучкова Прасковья

Место рождения

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия

Дата рождения

15.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1878

Отец: Никифор

Мать: не указана

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пучков Сергей

Отец ребёнка: Пучков Алексей

деревня Ивашево, Муниципальный Район Угличский, Ярославская область, Россия
Рождение ребёнка
31.01.1914

Дочь: Булдакова Анна

Отец ребёнка: Пучков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучков Николай

Отец ребёнка: Пучков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучков Алексей

Смерть
Неизвестно
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