(Рогозина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Савва

Рождение ребёнка
1755

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Савва

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рогозин Софронтий

Отец ребёнка: Рогозин Савва

Рождение ребёнка
1758

Сын: Рогозин Гордей

Отец ребёнка: Рогозин Савва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Савва

Место жительства
Неизвестно
Матвеевка, Жовнинская волость, Золотоношский уезд
Смерть
Неизвестно
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