Понкратьев Илья Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Понкратьев Прокопий Ильин
Мать ребёнка: Понкратьева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
26.11.1876
Сын: Понкратьев Иннокентий Ильин
Мать ребёнка: Понкратьева Ольга Степановна
Белогорье, город Благовещенск, Амурская область