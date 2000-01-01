Велларион Лейнор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велларион Лейнор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 112

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 112

Отец: Веларион Корлис

Мать: Таргариен Рейнис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Джоффри

Мать ребёнка: Таргариен Рейнира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таргариен Рейнира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Джекейрис

Мать ребёнка: Таргариен Рейнира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Велларион Люцерис

Мать ребёнка: Таргариен Рейнира

Смерть
Неизвестно
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