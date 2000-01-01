Велларион Лейнор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 112
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 112
Отец: Веларион Корлис
Мать: Таргариен Рейнис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Джоффри
Мать ребёнка: Таргариен Рейнира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таргариен Рейнира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Джекейрис
Мать ребёнка: Таргариен Рейнира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Велларион Люцерис
Мать ребёнка: Таргариен Рейнира
Смерть
Неизвестно