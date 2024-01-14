(Иваненков) Параскева Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду ?.12.1861 и ?.01.1862 ст.
Дата смерти17.08.1862 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.12.1861 и ?.01.1862 ст.
Отец: Иваненков Дмитрий Афанасьев
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1862 ст.
Причина смерти: От оспы
Похороны
19.08.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область