Антошкин Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтошкин Дмитрий Семенович

Антошкин Дмитрий Семенович

avatar

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.05.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Антошкин Семен Маркелович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1899
Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Антошкин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 20.08.1930

Дочь: Дзяоминту Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Антошкин Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Осуждение
С 15.04.1933
Арестован 15.04.1933 г. Сослан был с семьёй на 5 лет в рп Муромцево Муромцевского р-на Омской обл. Он содержался в муромцевской тюрьме, привлекался к работам в Муромцево. Обвинение: ст. 58-7, 58-10. ... Показать все
Место жительства
С 15.04.1933 по ?.07.1942
Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Антошкин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.05.1945
Пропал без вести на фронте.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close