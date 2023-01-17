Антошкин Дмитрий Семенович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти?.05.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Антошкин Семен Маркелович
Мать: не указана
Место жительства
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Антошкин Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Овчинникова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 20.08.1930
Дочь: Дзяоминту Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична
Осуждение
С 15.04.1933
Арестован 15.04.1933 г. Сослан был с семьёй на 5 лет в рп Муромцево Муромцевского р-на Омской обл. Он содержался в муромцевской тюрьме, привлекался к работам в Муромцево. Обвинение: ст. 58-7, 58-10. ... Показать все
Место жительства
С 15.04.1933 по ?.07.1942
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Антошкин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Антошкина Мария Ильинична
Смерть
?.05.1945
Пропал без вести на фронте.