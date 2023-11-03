Деревнина Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1853

Сын: Деревнин Дмитрий Елисеев

Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов

Рождение ребёнка
?.08.1855

Дочь: Наталья Елисеева

Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов

Рождение ребёнка
09.06.1871

Дочь: Акилина Алексеева

Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревнин Елисей Адрианов

Смерть
Неизвестно
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