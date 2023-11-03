Деревнина Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1853
Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов
Рождение ребёнка
?.08.1855
Дочь: Наталья Елисеева
Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов
Рождение ребёнка
09.06.1871
Дочь: Акилина Алексеева
Отец ребёнка: Деревнин Елисей Адрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно