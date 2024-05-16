Селезнёва Варвара Петровна
Место рожденияРассказовский район, Тамбовская область
Дата рождения02.02.1890
Дата смерти04.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Селезнёв Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Селезнёва (Селезнёва) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1927
Дочь: Селезнёва Мария Андреевна
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей
Рассказовский район, Тамбовская область
Смерть
04.02.1975
Москва