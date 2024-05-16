Селезнёва Варвара Петровна 02.02.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнёва Варвара Петровна

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Место рождения

Рассказовский район, Тамбовская область

Дата рождения

02.02.1890

Дата смерти

04.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Селезнёв Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Селезнёва (Селезнёва) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рассказовский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.05.1927

Дочь: Селезнёва Мария Андреевна

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей

Рассказовский район, Тамбовская область
Смерть
04.02.1975
Москва

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