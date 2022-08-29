Паппин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паппин Иван Иванович

Место рождения

г. Изобильный Ставропольский край

Дата рождения

22.09.1985

Дата смерти

29.08.2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1960 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лариса Павловна

г. Изобильный Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.08.2022
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