Цукасов Вульф Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цукасов Вульф Аронович

Место рождения

Улан-Удэ, Россия

Дата рождения

23.12.1893

Дата смерти

15.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1893

Отец: Цукасов Арон

Мать: не указана

Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
18.05.1919

Жена: Цукасова Сося-Александра Борисовна

Рождение ребёнка
05.11.1922

Дочь: Дебора Вульфовна

Мать ребёнка: Цукасова Сося-Александра Борисовна

г.Канск, Красноярский край
Смерть
15.07.1968
г.Кокчетав. Каз.ССР
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