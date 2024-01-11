Цукасов Вульф Аронович
Место рожденияУлан-Удэ, Россия
Дата рождения23.12.1893
Дата смерти15.07.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1893
Отец: Цукасов Арон
Мать: не указана
Улан-Удэ, Россия
Бракосочетание
18.05.1919
Рождение ребёнка
05.11.1922
Дочь: Дебора Вульфовна
Мать ребёнка: Цукасова Сося-Александра Борисовна
г.Канск, Красноярский край
Смерть
15.07.1968
г.Кокчетав. Каз.ССР