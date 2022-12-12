Редругин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1935
Дочь: Вахрушева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Редругина Ефросинья
Рождение ребёнка
11.11.1940
Дочь: Шумкова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Редругина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Редругин Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Редругина Ефросинья
Смерть
1976