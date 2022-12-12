Редругин Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редругин Григорий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1935

Дочь: Вахрушева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Редругина Ефросинья

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1940

Дочь: Шумкова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Редругина Ефросинья

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Редругин Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Редругина Ефросинья

Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1976
Черепаново, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
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