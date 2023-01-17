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Легконравов Николай Михайлович

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Место рождения

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Легконравов Михаил Дмитриевич

Мать: Легконравова Елизавета Александровна

Иевлево, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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