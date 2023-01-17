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Легконравов Николай Михайлович
Легконравов Николай Михайлович
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Место рождения
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
Дата рождения
01.12.1914
Пол
Мужской
Отец
Легконравов Михаил Дмитриевич
1883 г.р.
Мать
Легконравова (Крылова?) Елизавета Александровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Отец:
Легконравов Михаил Дмитриевич
Мать:
Легконравова Елизавета Александровна
Иевлево
, Вохтомская волость, Чухломский уезд
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